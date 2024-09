La 7ème édition du Forum mondial de la Mer organisée par l’association “La Saison Bleue”, aura lieu le 13 septembre courant dans la zone touristique de Sidi Salem, à Bizerte.

Ce Forum sera l’occasion d’échanger, de partager et d’agir avec des experts scientifiques internationaux et tunisiens, des acteurs économiques, des responsables politiques, des startups et sociétés civiles pour restaurer et préserver les écosystèmes marins de la Méditerranée ainsi que les communautés qui en dépendent. La Méditerranée étant “en voie d’ébullition comme d’extinction de son vivant”, ce qui pourrait entraîner “des conséquences dévastatrices pour les quelque 520 millions de personnes demeurant dans les pays de son littoral”.

Lors de cette édition du Forum, les débats porteront sur les solutions durables pour la préservation des écosystèmes marins, les défis et les solutions pour restaurer la biodiversité de la Méditerranée, les leviers pour une économie bleue, durable et régénératrice, ainsi que sur les défis dans les secteurs de la pêche, de l’aquaculture, du transport maritime et portuaire et du tourisme durable.

L’accent sera, également, mis sur la mission de l’Union européenne: “Restaurer notre Océan et les eaux, d’ici 2030 dans la région méditerranéenne et au-delà”, visant à éliminer la pollution, à sauver les écosystèmes et la biodiversité, et à accélérer les émissions zéro carbone et l’économie bleue circulaire. En collaboration avec “La Saison Bleue”, le programme de soutien pour la mission méditerranéenne de l’Union Européenne “the Blue Mission Med”, a choisi d’organiser sa réunion annuelle à l’occasion de la 7ème édition du Forum Mondial de la Mer.

Créée en 2018, l’association “La Saison Bleue” est une initiative née de la société civile et d’acteurs environnementaux pour mettre en valeur l’exceptionnel potentiel maritime de la Tunisie et celui de l’économie bleue, tout en sensibilisant les décideurs et les citoyens à la vulnérabilité du littoral et de la mer. Depuis sa création en 2018, le Forum Mondial de la Mer-Bizerte s’est imposé comme l’un des événements internationaux incontournables sur la rive sud de la Méditerranée, dédié aux enjeux maritimes.