La troisième édition de l’évènement “International student week in Tunisia” (Semaine de l’étudiant international en Tunisie) (ISWIT) 2024 se poursuit à Zarzis (Gouvernorat de Médenine) jusqu’au 23 août courant, avec la participation de 23 étudiants originaires de pays arabes et européens.

Initiée par l’Association des Jeunes Ingénieurs de Zarzis (AJIZ), cette manifestation estudiantine se déploie à travers des ateliers de développement web, d’arts et autres, le tout, s’articulant autour de l’axe principal de l’économie bleue, porté par une dynamique d’échange culturel et cognitif.

Au programme également, des excursions culturelles et récréatives dans le port de Zarzis et aux musées de la région, une marche pour la paix et une continuité de soirées à caractère patrimonial, au cours desquelles chaque participant entreprend d’exposer à l’audience un aperçu de l’héritage de son pays, a indiqué à la TAP, Siwar Maâtoug, présidente de l’AJIZ.