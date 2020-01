Sur les 8 millions d’espèces animales et végétales que compte la planète, environ un million sont menacées d’extinction, dont un grand nombre d’entre elles au cours des prochaines décennies, selon l’état des lieux mondial dressé par la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), et rapporté par la Banque mondiale sur son site.

Le taux actuel d’extinction des espèces dans le monde est des dizaines voire des centaines de fois plus élevé qu’au cours des dix derniers millions d’années, et ce déclin est principalement imputable aux activités humaines, au premier rang desquelles figurent les changements d’usage des terres et de la mer, l’exploitation directe de certains organismes, les changements climatiques, la pollution et la présence d’espèces exotiques envahissantes.