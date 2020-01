Le ministère des Affaires locales et de l’environnement vient d’adopter l’accord de financements, estimés à 855 millions de dinars (MDT), sous forme de dons, au profit de 86 nouvelles municipalités et 186 municipalités, dont les territoires font l’objet d’extension.

Les financements seront destinés à la réalisation de projets de développement, à partir de 2020 (infrastructure et projets économiques, locaux administratifs, sièges et entrepôts et achats d’équipements.

Les municipalités concernées sont appelées à entamer l’élaboration des études de projets et la préparation des dossiers de financements, a indiqué le ministère de l’Environnement.