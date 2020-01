La Cinémathèque Tunisienne entame l’année 2020 avec un mini cycle de projections intitulé “Les plus belles comédies musicales”, prévu du 2 au 5 janvier, à la salle Tahar Cheriaa à la Cité de la Culture.

La semaine cinéphile débute, jeudi, par une nouvelle production de Bollywood sortie en 2019. “Kalank”, écrit et réalisé par Abhishek Varman est un drame romantique de 2h46 mn qui plonge le spectateur dans le monde somptueux des grosses productions du cinéma indien.

Le cinéma égyptien sera présent à travers une œuvre datant de 1964, “Le Vendeur de Bagues” (95’) de Youssef Chahine. Cette comédie musicale conçue par les libanais Assi et Mansour Rahbani est interprétée par la Diva de la chanson arabe Fairouz.

Le cinéma américain aura la part du lion avec cinq films produits entre 1927 et 2016 dont des chef-d’œuvres qui marquent la transition du cinéma du muet au parlant.

Le plus ancien de la liste est “The Jazz Singer” d’Alain Grosland, film musical considéré comme le premier film parlé. Cette fiction promet une évasion visuelle et temporelle sur la scène mythique de Broadway et dans le monde de l’industrie hollywoodienne de la fin des années 20.

L’œuvre la plus récente de la sélection américaine est un film d’animation dont la projection est prévu pour dimanche matin. “Tous en Scène” est une fiction écrite et réalisée par l’Anglais Garth Jennings et produite par Hammer & Tongs en 2016.

Du cinéma français seront présentés troid films datant des années 50 et 60 dont “Des parapluies de Cherbourg” et “Les Demoiselles de Rochefort” de Jacques Demy, réalisateur connu pour ses films musicaux. L’année de sa sortie en 1964, “Des parapluies de Cherbourg” a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes

Voici la liste des films par pays:

INDE

“Kalank” d’Abhishek Varman, 166’ (2019)

EGYPTE

“Le Vendeur de Bagues” de Youssef Chahine, 95’ (1964)

FRANCE

“French Cancan” de Jean Renoir, 105’ (1954)

“Des parapluies de Cherbourg” de Jacques Demy, 95’ (1964)

“Les Demoiselles de Rochefort” de Jacques Demy, 128’ (1967)

ETATS-UNIS

“The Jazz Singer” d’Alain Grosland, 89’ (1927)

“Singin’in the Rain” de Stanley Donen et Gene Kelly, 103’ (1952)

“My Fair Lady” de George Cukor, 175’ (1964)

“La Mélodie du Bonheur” de Robert Wise, 175’ (1965)

“Tous en Scène” Hammer & Tongs, 114’ (2016).