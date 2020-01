L’activité boursière a clôturé l’année 2019, sur une note légèrement défavorable avec un Tunindex en baisse de 2,06%, alors qu’il avait progressé de 15,76% et 14,45%, respectivement en 2018 et 2017, selon “le Bilan de l’activité boursière 2019” publié, mardi, par la Bourse de Tunis.

L’activité boursière a été marquée en 2019, par une conjoncture nationale très difficile pour l’investisseur désorienté par le manque de visibilité et le climat d’attentisme, favorisés par les échéances électorales, ainsi que par le mouvement haussier des taux et par conséquent un arbitrage des investisseurs en faveur des placements monétaires.

Malgré cette situation, la performance globale des sociétés cotées n’a baissé que modérément, avec des résultats semestriels en baisse de 6,2%, mais le revenu global en hausse de 8,5% pour les trois premiers trimestres de 2019.

Cette année, le montant global des émissions réalisées par les sociétés cotées et autorisées par le Conseil du Marché Financier (Fin novembre 2019) a atteint 885 MD, pour 26 opérations. Ce nombre est réparti entre 8 emprunts obligataires qui ont porté au total sur 280 MD, un Emprunt obligataire émis selon les principes de la finance islamique et un Titre participatif pour un montant de 25 MD, et 16 augmentations de capital pour 580 MD.

Evolution en dent de scie de l’indice Tunindex durant l’année 2019

L’indice Tunindex a évolué durant l’année 2019 en dent de scie. Après une forte baisse durant le premier trimestre de l’année 2019 (-6,66% au 19 mars 2019), l’indice Tunindex a pu inverser sa tendance pour atteindre son plus haut niveau annuel, soit 7 278,89 point (16 juillet). Il a ainsi, effacé la totalité de ses pertes (une hausse de 7,24% du 19 mars au 16 juillet), porté essentiellement, par les publications des résultats des sociétés cotées au titre de l’exercice 2018 (+7,1% par rapport à l’année 2017) et les distributions des dividendes.

Durant le deuxième semestre, le Tunindex a subi principalement, les effets des tensions politiques à l’occasion de deux élections législatives et présidentielle.

Durant l’année 2019, la monnaie nationale s’est appréciée par rapport aux deux principales monnaies étrangères, à savoir l’Euro et le Dollar américain. En conséquence, estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré une hausse de 4,15% et estimé en Euro, il s’est apprécié de 6,98%.

L’indice Tunindex20 clôture 2019 sur un repli de 3,70%

Le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué la tendance similaire de l’indice Tunindex. Il a clôturé l’année 2019 avec 3 128,47 points, enregistrant un repli de 3,70%.

Cette prestation est due à la régression des cours de la moitié des valeurs qui le composent notamment :