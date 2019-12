Vingt-deux (22) projets réalisés par des jeunes entrepreneurs dans le secteur du textile et de l’artisanat au gouvernorat de Manouba ont été retenus, mardi, pour bénéficier d’appui financier dans le cadre du programme “des emplois décents au profit des jeunes et des femmes “EDJEF”.

Ces projets ont nécessité une enveloppe d’investissement de 240 mille dinars.

Le programme “EDJF” est le fruit de l’accord signé entre le Bureau international du travail (BIT) et le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi avec la collaboration de l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Il a pour objectif de promouvoir l’employabilité des jeunes et des femmes, a indiqué à l’agence TAP, le coordinateur du programme, Abdelmonem Abidi, précisant que le programme est destiné à ces catégories dans les gouvernorats de Kairouan, Zaghouan, Tunis et Manouba.

Le programme, qui se poursuit sur une durée de trois ans (2018-2020), est doté de fonds de l’ordre de 3 millions de dollars offerts par la Norvège pour appuyer des projets de de femmes et de jeunes diplômés dans ces régions.