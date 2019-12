Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors prendra en charge l’intégration de 10 000 enfants issus de familles nécessiteuses dans les jardins d’enfants avant fin 2020 dans le cadre du programme ” soutien aux familles nécessiteuses “, a indiqué lundi la ministre de la femme, Neziha Laabidi lors d’un point de presse.

La ministre a indiqué que, dans le cadre de l’activation du plan sectoriel de lutte contre le terrorisme dans les régions prioritaires, le ministère s’est orienté ces dernières années vers le renforcement de ses interventions dans les régions de l’intérieur et le développement de ses activités de soutien aux activités culturelles destinées aux enfants, indiquant que les travaux relatifs à la création de 50 espaces pour la petite enfance dans les institutions publiques de l’enfance, principalement dans les régions intérieures, ont été parachevés.

En plus des 220 clubs répartis sur tous les gouvernorats, le ministère s’emploie à augmenter le nombre de clubs mobiles pour passer de 27 clubs mobiles en 2019 à 31 clubs mobiles au cours de l’année 2020, a indiqué Laabidi, soulignant que le nombre de bénéficiaires de ces espaces est passé de 88 mille en 2016 à 125 mille aujourd’hui.

La ministre a ajouté que son département s’oriente aussi vers la création de 10 espaces “Radio Web” dans les zones frontalières avant la fin de l’année 2020, portant le nombre total de ces espaces à 21.

” Les enfants animent et préparent tous les programmes audio de ces stations de radio, sous la supervision d’un certain nombre d’enseignants “, a-t-elle expliqué.

Laabidi a, en outre, noté que les parcs des délégations régionales ont été récemment renforcés avec 10 bus et 17 voitures pour assurer les déplacements dans les zones rurales et frontalières et pour soutenir le corps d’inspection en charge des institutions de l’enfance.

” Le ministère a aussi aménagé et équipé le centre ” Amali ” (mon espoir) pour l’accueil et l’orientation des enfants sans domiciles fixes et victimes d’exploitation “, a ajouté Laabidi.