La Fédération tunisienne de tennis a organisé à Tunis, le samedi 14 décembre, la 7e édition de la “Soirée des champions”, en présence des deux stars du tennis tunisien, Ons Jabeur et Malik Jaziri, et de la famille élargie du tennis en Tunisie.

Salma Mouilhi, présidente de la Fédération tunisienne de tennis, a souligné dans son allocution d’ouverture que cette soirée est la “fête du tennis”, en particulier celle des jeunes, et constitue une occasion à travers laquelle la FTT a voulu honorer les meilleurs athlètes de différents groupes d’âge, entraîneurs et managers ainsi que toutes les personnes impliquées dans le soutien du tennis et son développement, à l’instar des sponsors, de l’autorité de tutelle, des médias et des parents.

La présidente de la fédération a passé d’autre part en revue les réalisations les plus importantes de la FTT, notamment l’intensification des cours de recyclage et de formation et l’amélioration de l’infrastructure des clubs, se félicitant du soutien des membres du bureau fédéral, ce qui lui a permis “de surmonter toutes les difficultés qu’elle a rencontrées”.

De son côté, la championne tunisienne, Ons Jabeur a exprimé son “grand bonheur en assistant à cette soirée distinguée” aux côtés d’un grand nombre de jeunes joueurs, les conseillant de “croire en leurs capacités et de travailler avec abnégation afin de faire de leur carrière sportive un succès”.

Le champion de Tunisie Malek Jaziri a affirmé de son côté que les jeunes joueurs “représentent l’avenir de la Tunisie”, et qu’ils doivent “travailler sérieusement, persévérer et s’armer de patience et de confiance en soi afin d’atteindre les plus hauts niveaux”.

Cette soirée a été marqué par ailleurs par la vente aux enchères de deux raquettes du numéro un mondial, Rafael Nadal, en faveur de l’Association tunisienne Selima d’Aide aux Enfants Cancéreux.