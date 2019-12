Les quantités des biens et marchandises exportés ont baissé de 4,5%, au cours des 11 mois de l’année 2019, contre une hausse du même taux ( 4,5%), enregistrée en 2018, selon les statistiques de l’INS publiées vendredi 13 décembre.

La régression du volume des exportations tunisiennes a touché plusieurs secteurs dont, ceux de l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire (-17,4%), du textile/habillement et cuir (-4,9%) et des industries mécaniques et électriques (-2,4%).

En valeurs courantes, les exportations ont augmenté de 8,8%, (en tenant compte de l’effet de la variation du cours du dinar), durant la même période de l’année 2019, pour s’établir à 40 380 milliards de dinars.

La progression des prix à l’exportation a été 13,9%, moins importante que celle enregistrée en 2018 (+14,7%). Hors énergie, les prix à l’export ont augmenté de 14%, sachant que les prix de l’énergie à l’exportation ont enregistré, durant la même période, une hausse de 12,6%.

Baisse de 8,1% des quantités importées

Par ailleurs, les quantités importées ont reculé de 8,1%, au cours de 11 mois de 2019 contre une hausse de 1% enregistrée durant la même période de 2018.

Toutefois, en valeurs courantes, les importations ont augmenté de 6,8% au cours des onze mois de l’année 2019, pour atteindre 58,179 milliards de dinars.

Ainsi, la régression des quantités importées est marquée par un recul des quantités importées dans les secteurs des industries mécaniques et électriques (-11,8%), du textile/habillement et cuir de l’ordre (-7,9%) et de l’agriculture et industrie agro-alimentaire (- 5,1%).

Au niveau des prix à l’importation, ils ont augmenté de 16,3% durant les onze mois de 2019. Hors énergie, les prix se sont accrus de 15,9% à l’import, sachant que les prix de l’énergie à l’import ont augmenté de 17,9%.

A rappeler que le déficit commercial s’est établi à 17,799 milliards de dinars contre 17,330 milliards de dinars durant les onze premiers mois de l’année 2018.