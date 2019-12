La maison des jeunes de Souk Jdid (gouvernorat de Sidi Bouzid )a organisé, vendredi, en partenariat avec le club d’enfants itinérant de Meknassi “le 2e marathon sportif”, sous le slogan “Le sport nous rassemble”, au profit des élèves des différentes écoles primaires et de base de la région ainsi que des lycéens.

Ramzi Alibi, animateur de la maison des jeunes de Souk Jdid a déclaré à l’agence TAP que le but de la manifestation est de créer un espace de loisirs en cette période post-examens et dénicher de nouveaux jeunes talents, qui profiteront d’un meilleur encadrement au sein des associations sportives de la région, notamment, dans les disciplines d’athlétisme.

Au programme du marathon sportif, une épreuve de cross-country dans 4 catégories, des animations, des jeux et autres concours, outre un atelier d’initiation aux premiers secours et un autre de sensibilisation aux accidents de la route.

Plusieurs structures ont collaboré à l’organisation de cette manifestation sportive dont le commissariat régional à la jeunesse et au sport de Sidi Bouzid, le commissariat régional de la femme, de la famille et de l’enfance et le croissant rouge tunisien.