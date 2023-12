La 36e édition du Marathon de Carthage, appelé “Marathon Comar”, a été mise en avant lors d’une conférence de presse présidée par Lotfi BEN HAJ KACEM aujourd’hui, samedi, à la vielle de cet événement sportif, prévu pour demain, dimanche 3 novembre 2023.

Cette conférence a accueilli l10 des coureurs africains les plus en vue (5 femmes et 5 hommes) qui représenteront leurs pays lors du marathon.

Le Marathon Comar, pour sa 36e édition, conserve le slogan de l’édition précédente, “Courons pour une Tunisie verte”.

Lotfi BEN HAJ KACEM, président du comité du Marathon Comar, a souligné l’importance de cet événement sportif, soulignant ses aspects sportifs, touristiques et environnementaux, soulignant qu’il contribuerait à stimuler le tourisme à travers les délégations participant au marathon.

De son côté, Marouane Ben Said, directeur central chargé de la communication et coordinateur de la 36e édition du Marathon Comar, a déclaré que cette édition enregistre un record de participations avec 6.034 participants inscrits après la clôture des bureaux d’inscription, dont au moins 859 étrangers de 41 nationalités différentes, une grande fierté pour la Tunisie.

Il a également souligné la forte participation féminine de cette édition, les femmes inscrites dépassant le nombre d’hommes dans l’ensemble des coureurs, représentant 52% des inscrits.

Le Marathon Comar comprend quatre courses : le marathon de 42 km, le semi-marathon de 21 km, la course pour enfants et la course pour tous.

En termes de récompenses, le montant global des prix dépasse les 85.000 dinars pour les trois principales courses, tandis que les enfants recevront des cadeaux.

Le “Marathon Comar de la ville de Tunis” a été fondé en 1986 et est devenu un événement sportif international où des coureurs de tous les continents participent.