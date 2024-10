La ville de Sfax accueillera les 19 et 20 octobre en cours la 4e édition du Marathon “les foulées vertes”, un événement sportif destiné à sensibiliser à l’importance de la transplantation d’organes.

Plus de 2 mille coureurs participeront à cette édition dans ses trois courses de 1, 5 et 10 km, selon Boutheina Zanned, responsable de l’événement.

“Le succès des trois dernières éditions en 2021 et 2022 à Tunis et en 2023 à Nabeul a imposé une généralisation de l’événement à l’ensemble du territoire, a-t-elle déclaré à l’Agence TAP.

Zanned a expliqué que le marathon comporte une dimension symbolique à travers la sensibilisation à la transplantation d’organes et à son rôle dans la préservation de la vie, affirmant : “Aujourd’hui, une personne peut sauver la vie de cinq personnes si la culture de la transplantation d’organes est généralisée dans la société tunisienne”.

Selon la responsable, le marathon “Green Steps” verra la présence de personnalités sportives connues, ainsi qu’une campagne de dépistage du diabète et de la tension artérielle sous la supervision du département régional de la santé de Sfax.

Elle a souligné que les inscriptions au marathon sont gratuites pour tous et que l’événement sera sécurisé, d’autant plus que des personnalités officielles du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la santé, ainsi que des fédérations sportives et des représentants de la société civile, seront présents.

En tant qu’organisatrice du marathon et médecin du centre national pour la promotion de la transplantation d’organes, Bouteina Zanned a formé le souhait de promouvoir davantage la culture de la transplantation d’organes, notant à cet égard que le nombre total de citoyens tunisiens ayant le statut de “donneur” dans la carte d’identité nationale a atteint plus de 13 mille personnes aujourd’hui.

La quatrième édition du Marathon des foulées vertes, comme les trois précédentes, coïncidera avec la Journée mondiale et nationale du don d’organes.