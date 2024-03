Dans le cadre de son engagement envers le développement communautaire à travers le sport, et après le succès des deux éditions précédentes, Ooredoo, en partenariat avec Xiaomi, annonce le lancement de la troisième édition du Marathon “Ooredoo Night Run”. Cet événement aura lieu le 30 mars 2024 sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, la capitale.

Mansoor Rashid Al Khater,, PDG d’Ooredoo Tunisie, a souligné lors d’une conférence de presse le mardi 5 mars 2024, que le Marathon “Ooredoo Night Run” est désormais une partie intégrante des traditions culturelles et sportives en Tunisie.

Il a attribué le succès des deux premières éditions du marathon à l’engagement sincère d’Ooredoo à apporter de la joie et du bonheur dans les cœurs des Tunisiens.

Le dirigeant a ajouté que le “Ooredoo Night Run” de sa troisième édition, qui aura lieu le 30 mars, est une occasion de célébrer la passion, l’amour du sport et de la vie, des valeurs ancrées dans la société tunisienne. Il a également souligné que cet événement est une occasion de rassembler tous les Tunisiens, de tous âges et de toutes orientations, autour d’un sport noble qui cultive en eux l’amour du défi et la recherche de l’objectif.

Le PDG d’Ooredoo a révélé que les recettes de cet événement seront entièrement versées à l’Association “Dar Al-Amal” pour les enfants sans soutien.

En outre, Mansoor Rashid Al Khater, a annoncé que la surprise de cette troisième édition du “Ooredoo Night Run” est la participation de l’athlète olympique Habiba Ghribi en tant qu’ambassadrice de l’événement. Elle participera à la course aux côtés de sa fille pour l’encourager dans ses premiers pas dans le sport et le défi.