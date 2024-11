Le Néerlandais Abdi Nageeye, vice-champion olympique en 2021 à Tokyo, a remporté dimanche le marathon international de New York 2024, alors que la Kényane Sheila Chepkirui s’est imposée chez les dames.

Âgé de 35 ans, le Néerlandais a parcouru la distance en deux heures sept minutes et 39 secondes, réalisant ainsi sa première réalisation majeure. Nageeye a pris le meilleur sur trois anciens vainqueurs à New York, en l’occurrence les Kényans Evans Chebet (2h07:45) et Albert Korir (2h08:00), et le champion olympique éthiopien Tamirat Tola (2h08:12).

Chez les dames, Sheila Chepkirui, 33 ans, a parcouru la distance en 2:24:35, suivie de ses compatriotes, Hellen Obiri et Vivian Cheruiyot.

Près de 50.000 coureurs représentant plus de 130 pays ont participé à cette édition, selon “New York Road Runners Club”, partie organisatrice de l’événement. Elle a ajouté que près de 10.000 bénévoles ont répondu présents lors de cette édition pour soutenir les athlètes tout au long du parcours, notamment lorsqu’ils arrivent au niveau de la Première Avenue longue de plus de 5 km.

Le marathon de New York fait partie de la World Marathon Majors, une compétition regroupant six marathons phares dont ceux de Boston, Paris, Londres, Berlin, Chicago et Tokyo.