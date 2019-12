Selon le site web tradingsat.com, le titre de Saudi Aramco, le géant pétrolier saoudien, a fait un bond de 10% à l’ouverture de la Bourse de Riyad, mercredi 11 décembre, pour sa première séance de cotation sur le Tadawul quelques jours après avoir signé une introduction en Bourse historique. Ce qui porte la capitalisation de l’entreprise à environ 1.900 milliards de dollars.

«Le titre du géant pétrolier a ouvert à 35,2 riyals (8,47 euros), soit 10% au-dessus de son prix d’introduction (hausse journalière maximale autorisée sur le marché saoudien, NDLR) de 32 riyals, dans le haut de la fourchette qui allait de 30 à 32 riyals. Valorisée 1.700 milliards de dollars à l’issue de l’introduction en Bourse, l’entreprise la plus profitable au monde voit ainsi sa capitalisation se rapprocher du seuil de 2.000 milliards de dollars longtemps visée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, à 1.870 milliards de dollars peu avant 12h à Riyad », écrit tradingsat.com.

Et l’arrivée d’Aramco sur le marché saoudien propulse la Bourse de Riyad parmi les 10 plus importantes au monde, de par la valorisation totale des entreprises qui y sont cotées. En effet et à titre de comparaison, à 1.870 milliards de dollars, la capitalisation de Saudi Aramco se rapproche de celle des 40 groupes qui composent l’indice vedette du marché parisien, le CAC 40.