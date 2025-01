Aramco et Ma’aden, leaders respectifs dans l’énergie et l’exploitation minière, ont signé un accord préliminaire pour former une coentreprise dédiée aux minéraux de transition en Arabie saoudite. Cette initiative vise à extraire du lithium et à développer des technologies innovantes pour répondre à la demande croissante en minéraux nécessaires à la transition énergétique.

Les opérations pourraient commencer dès 2027, avec l’ambition de produire du lithium à partir de dépôts riches identifiés par Aramco, certains atteignant des concentrations de 400 parties par million. Ce projet s’appuiera sur l’expertise géoscientifique et technologique d’Aramco, combinée à l’expérience minière de Ma’aden, pour exploiter les vastes ressources du Royaume.

Ce partenariat ambitionne également de diversifier l’économie saoudienne tout en soutenant les énergies renouvelables et la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Avec une demande mondiale de lithium en forte croissance – multipliée par trois ces cinq dernières années –, cette collaboration pourrait positionner l’Arabie saoudite comme un acteur clé dans le secteur des minéraux de transition.