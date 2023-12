Les grandes compagnies pétrolières et gazières auraient pu payer leur part des pertes et dommages climatiques et gagner encore 10 000 milliards de dollars, a constaté un nouveau rapport publié, le 16 novembre 2023, par le groupe de réflexion international Climate Analytics.

Les dommages climatiques mondiaux causés par les émissions des 25 plus grandes compagnies pétrolières et gazières entre 1985 et 2018 sont estimés à 20 000 milliards de dollars, alors qu’elles ont gagné 30 000 milliards de dollars au cours de la même période.

Les trois premiers émetteurs sont l’Aramco d’Arabie saoudite, le groupe public russe Gazprom et la compagnie pétrolière nationale iranienne, tandis que les principales sociétés détenues par des investisseurs sont ExxonMobil, Shell, BP et Chevron. La liste comprend également l’entreprise dirigée par le président des négociations internationales sur le climat de cette année: l’Abu Dhabi National Oil Company.

“Ces grandes compagnies pétrolières et gazières sont au courant du changement climatique depuis des décennies, mais elles ont continué à appliquer leur modèle d’entreprise. Elles ont engrangé des gains financiers considérables, alors que le changement climatique s’est intensifié et a laissé les populations vulnérables, et en particulier les pays en développement, payer la facture”, a déclaré l’auteur principal du rapport, Dr Carl-Friedrich Schleussner.

Les auteurs ont utilisé une estimation moyenne du coût social du carbone (185 USD par tonne de CO2) pour calculer les dommages estimés. Les majors pétrolières se sont vu attribuer un tiers des dommages, partageant la responsabilité à parts égales avec les gouvernements et les consommateurs.