Le chef du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Youssef Chahed, appelle les pays arabes à redoubler de vigilance et à coordonner leurs efforts pour faire face aux menaces terroristes, relevant que la situation actuelle sur la scène régionale et internationale “exige plus que jamais de redoubler de vigilance”.

Dans son allocution à l’ouverture du 43ème congrès des dirigeants de la police et de la sécurité arabes tenu à Tunis, mercredi 11 décembre, Chahed a souligné que la région arabe traverse une phase délicate marquée par la recrudescence des menaces terroristes, l’expansion des activités des groupes criminels organisés et la prolifération des discours extrémistes et haineux via les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, il a indiqué que la vigilance et l’opérationnalité sont requises tant que l’Organisation terroriste Daech maintient sa présence dans cette région, en particulier en Afrique du Nord, et ce pour de multiples raisons dont en premier lieu la proximité géographique avec les Etats sahélo-sahariens et l’espace européen.

Pour faire face aux défis actuels, notamment sécuritaires, le chef du gouvernement préconise l’identification des menaces et la mise en place de mesures concrètes et pratiques adaptées aux exigences de l’étape de manière à actualiser et développer les stratégies adoptées dans ce domaine.

Chahed a, par ailleurs, salué les réussites successives des unités sécuritaires et militaires couronnées par l’élimination des chefs des groupes terroristes et la mise en échec de leurs plans, et ce grâce à une nouvelle stratégie qui repose sur les actions anticipatives et qualitatives.

Et d’ajouter que toutes les composantes de la société sont, désormais, conscientes que l’instauration de la sécurité et la défense de la patrie sont une responsabilité qui incombe à toutes les parties.

Tout en insistant sur l’importance de l’action arabe commune ainsi que sur le renforcement de la concertation et de la coopération dans divers domaines, Youssef Chahed a fait valoir que les décisions et les recommandations issues de ce congrès devront répondre aux attentes et aux défis sécuritaires qui se posent.

Les participants à ce congrès aborderont divers thèmes importants dont la création d’une structure visant le renforcement de la coopération entre les pays arabes dans le domaine de la sécurité électronique et d’un Fonds de solidarité sécuritaire arabe.

Ce Fonds est destiné à prendre en charge les blessés parmi les policiers et les sécuritaires arabes ainsi que leurs familles sur les plans médical, psychologique et social.