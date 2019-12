Des troupes internationales de Marionnettes sont à l’affiche de la 2e édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage, session Samir Besbes, prévue du 17 au 24 décembre 2019.

Le spot de l’édition annonce “8 jours de féerie et de plaisir” à la Cité de la Culture qui connaîtra une grande dynamique en cette fin d’année. La Tenue des Journées coïncidera avec et la Tenue de la Foire nationale du livre tunisien et les Vacances scolaires d’hiver.

Le programme des Journées a été dévoilé au cours d’un point de presse tenu, mardi, devant la maison de la Marionnette au hall principal de la Cité de la Culture.

Il y a eu la présence du comité d’organisation, composé de Monia Messaadi et Hajer Rameh, respectivement directrice et chargée de la programmation des Journées, et Hajer Zahzah, directrice générale du Centre National des Arts de la Marionnette.

Une poupée géante de 12 mètres sera installée, incarnant le personnage de “Arwa la kairouanaise” comme symbole de la lutte et de la résistance, a déclaré la présidente des Journées.

Les organisateurs ont annoncé le Canada comme invité d’honneur de cette édition placée sous le slogan “La Marionnette au coeur de la vie”. Un hommage sera rendu à des créateurs tunisiens dans l’art de la marionnette, à l’instar de feu Samir Besbes ainsi que Mohamed Nouira et Ayed Maakel.

Les performances et spectacles auront lieu les divers espaces de la Cité de la Culture, les grandes places, devant et à l’intérieur de la Cité, en plus des espaces couverts, le Théâtre des jeunes créateurs, le théâtres des régions et la salle Tahar Cheriaa.

Les représentations débutent quotidiennement à partir de 11h.

Les spectacles prévus seront interprétés par des troupes représentant l’Algérie, la Belgique, le Canada, le Chili, l’Egypte, les Emirats-Arabes-Unis, les Etats-Unis d’Amériques, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Iran, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et la Tunisie.

Ils seront répartis entre arts de la marionnette, théâtre et Cinéma. La Tunisie sera représentée par les pièces “Les Cygnes” (60’), production du Centre National des Arts de la Marionnette et “La petite Dragonnette” (45’) de Walid Abdessalem. Il y aura aussi les performances “Le musicien de la Nuit” de Ayed Maakel et “marionnette en Herbes”.

Des workshops animés par des artistes de renommé internationale auront lieu du 18 au 23 décembre dans les divers studios de la Cité. Les thèmes sont l’exploration en théâtre d’animation (Tresita Icobelli), la Manipulation marionnette hybride ‘danse’ (Duda Paiva), les Masques, théâtre d’objets et création collective (Olivier Benoit), la Construction marionnette, technique de feutrage à l’aiguille (Noemi Belanger), les Jeux d’acteur et marionnette (Chernyavsky Viadislav Ivanovich) et le Théâtre d’ombre (Abd Hamid Hsine).

Au delà du public enfantin, les Journées ambitionnent d’attirer un public assez large à travers une programmation dédiée à toutes les tranches d’âges.

Ainsi, les organisateurs ont programmé des ateliers de fabrication de poupées destinés aux étudiants et aux professionnels, en plus d’un colloque intitulé “Art de la Marionnette ; plasticité et expressivité”.

Les Journées des arts de la marionnette de Carthage est une manifestation annuelle organisée par le Centre National des Arts de la Marionnette, en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles et la Cité de la Culture.