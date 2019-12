Pour ses 10 ans d’existence, City Cars a organisé une journée portes ouvertes, samedi 7 décembre, journée dédiée aux passionnés de la marque.

C’est dans une ambiance particulièrement festive que City Cars – Kia Motors vient d’organiser, au cours de la matinée du Samedi 07 Décembre 2019, dans les espaces attenants à son immense showroom de la Z.I. du Kram à Tunis, une Journée portes ouvertes.

La marque sud-coréenne Kia Motors a réussi à réunir clients, partenaires et passionnés de la marque en présence de certaines personnalités locales et des représentants de la presse.

En effet, forte de ses acquis et admirables avancées sur le marché tunisien que KIA Motors cherche à faire découvrir les nouveautés et perspectives de la marque.

Tests Drive et Promotions sur certains tarifs étaient au Rendez-vous

Cette journée Portes Ouvertes organisée à l’occasion du 10ème Anniversaire de City Cars – Kia était l’occasion idéale pour donner libre cours aux invités et futurs clients au privilège de tester tour à tour toute la gamme Kia, notamment : la Picanto GT Line, la Rio SX, la Rio Berline et la toute nouvelle Sportage TGDI.

Un programme d’essais sur route a été mis en place, donnant la possibilité aux intéressés, de le voir se poursuivre au cours des jours suivants sur une simple réservation.

Pour ceux qui ont raté ce rendez-vous, il est possible de réserver leurs essais (ou Test Drive), en remplissant un formulaire à retrouver sur la page : https://kia-tunisie.tn/ ou en visitant le Showroom sis à la zone industrielle Kheireddine, Le Kram.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter le 36 406 200 ou en envoyant un email au contact@kia.tn