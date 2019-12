“Tlamess”, film de fiction réalisé par le Tunisien Alaeddine Slim, a remporté le prix de la mise en scène à la 18ème édition du Festival international du film de Marrakech (Maroc).

La première mondiale de “Tlamess” (2h) avait eu lieu en mai dernier au 72e Festival de Cannes, dans la compétition à la 51ème Quinzaine des réalisateurs. Après son premier film “The Last of Us”, primé du Lion du Futur à la Mostra de Venise 2016, Alaeddine se dévoile encore davantage dans cette fiction, donnant à voir un réalisateur qui n’adopte pas les codes du milieu.

“Tlamess” en dialectal tunisien serait l’équivalent de jeter un sort. Plus qu’un un mot, Tlamess renvoie à toute une culture que le réalisateur transmet inconsciemment dans ce film “fruit de fatigue et de beaucoup d’amour”, comme il l’avait confié à Cannes.

Le réalisateur aime attribuer à ses personnages une dynamique sur écran en les mettant toujours en mouvement. Cette approche est parfaitement incarnée par le personnage principal. Un soldat lassé de traquer des terroristes et de passer ses jours dans un coin perdu au Sahara tunisien, et décide de tout quitter. Il finit par devenir la cible d’une descente musclée de l’armée puis de la police pour le faire livrer à ses subordonnés militaires.

Déserter son poste de militaire pour habiter la forêt serait une aventure hors normes à laquelle s’associent l’actrice Souhir Amara, l’algérien Khaled Ben Aissa et l’égyptien Mohamed Meniawi, un jazzman qui est à son premier rôle dans le cinéma. Le film place le personnage dans son environnement local et explore l’infinie beauté du cadre naturel tunisien. L’être humain se montre dans tous ses états, de force et de faiblesse, dans un monde de plus en plus difficile à vivre.

“Tlamess” a été nominée parmi une sélection de 14 films en Compétition officielle qui concourraient pour le Grand prix du festival. “L’étoile d’Or ” (Gold Star), plus haute distinction du festival est revenue au film “Valley of Soul” du réalisateur colombien Nicol?s Rinc?n Gille.

Le jury, présidé par l’actrice et productrice écossaise Tilda Swinton, a décerné son prix, ex aequo, à “Last Visit” du Saoudien Abddulmohsen Aldhabaan et “Mosaic Portrait” du Chinois Zhai Yixiang.

Le prix d’interprétation masculine a été attribué à l’Australien Toby Wallace pour son rôle dans “Babyteeth”, réalisé par Shannon Murphy. Le Prix d’interprétation Féminine est revenu, ex aequo, aux Britanniques Roxanne Scrimshaw et Nichola Burley pour leurs rôles dans “Lynn+Lucy” réalisé par Fyzal Boulifa, réalisateur britannique d’origine marocaine.

Une sélection de 98 films a été présentée au Festival international du film de Marrakech, organisé du 29 novembre au 7 décembre 2019, dans la célèvre ville marocaine.