Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) réaffirme, dans un communiqué publié mercredi 4 courant, le droit des mouvements sociaux aux protestions pacifiques pour défendre leur droit et revendiquer la lutte contre la corruption et le changement radical des politiques sociales et économiques qui répondent aux attentes des Tunisiens.

Le FTDES estime que le traitement sécuritaire de ces dossiers ne peut aboutir à des résultats positifs et que le dialogue avec les différents acteurs sociaux est la seule issue pour éviter les tensions.

Dans ce contexte, le FTDES rappelle ce qui s’est passé récemment à Jelma dans la région de Sidi Bouzid où des manifestations pacifiques ont été confrontées par des interventions policières et des arrestations multiples.

Le FTDES a souligné l’importance d’adopter un plan de développement inclusif au profit de toutes les régions et toutes les catégories notamment celles démunies pour créer une dynamique économique et garantir la justice sociale.