Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) organise un forum d’échange pour les jeunes autour des enjeux liés à l’environnement et à la justice environnementale, et ce du 23 à 28 mars au gouvernorat de Siliana. Ce forum s’adresse aux jeunes originaires des gouvernorats de Kairouan, Kasserine, Monastir et Siliana.

Il permettra aux jeunes participants de s’engager concrètement dans la lutte pour la justice environnementale et de prendre connaissance des problèmes environnementaux dans la région grâce à des visites sur le terrain et des rencontres avec des activistes luttant pour le droit à un environnement sain et pour un accès équitable à l’eau.

Les jeunes participants auront également des éclairages sur la portée et les impacts des politiques environnementales mises en œuvre, ainsi sur les répercussions des activités économiques et industrielles (usines, investisseurs privés et publics…) sur l’environnement et les violations environnementales commises (pollution, problèmes liés à l’eau…).

L’objectif étant de sensibiliser quant à la question environnementale et de mobiliser les jeunes autour de la protection de l’environnement. Les jeunes intéressés doivent remplir le formulaire d’inscription au plus tard le 15 mars 2026.