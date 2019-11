La CONECT lance, en collaboration avec le réseau ANIMA Investment Network, la première plateforme digitale qui regroupe les mécanismes de financement et d’accompagnement des entrepreneurs en Tunisie : www.financini.org.tn

Cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation entamé dès 2016 par la CONECT auprès d’entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne, de représentants de l’écosystème tunisien et de différentes institutions, réunis lors d’ateliers et d’enquêtes réalisés dans le cadre du projet DiafrikInvest financé par l’Union européenne.

Ce projet vise à mobiliser les diasporas économiques du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’émergence d’une dynamique de co-investissement.

Plus de 200 mécanismes de financement et d’appui ont été identifiés et sont recensés sur la plateforme Financini.org.tn afin de faciliter les recherches des financements adéquats pour les entrepreneurs tunisiens et de la diaspora tunisienne.

Cette plateforme regroupe également les profils d’experts et mentors qui sont à la disposition des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’informations et de conseils.

A terme, cet outil listera des opportunités d’investissement au profit de tous les acteurs désireux d’investir en Tunisie.

Le lancement de Financini.org.tn a par ailleurs été marqué par la signature de deux protocoles d’accord avec la plateforme Tamweeli qui assurera le suivi des demandes de financement des entrepreneurs jusqu’à l’aboutissement du projet…