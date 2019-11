Une délégation d’hommes d’affaires tunisiens est en visite à Amman (Jordanie) depuis le 29 novembre, dans l’objectif de renforcer les relations économiques entre la Tunisie et la Jordanie, d’examiner les moyens de renforcer les exportations et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette visite, qui se poursuit jusqu’au 4 décembre 2019, est organisée par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie internationale (CONECT Internationale) en coopération avec l’Association des hommes d’affaires jordaniens, la représentation du CEPEX en Jordanie et les ambassades de Tunisie à Amman et à Bagdad (Irak).

“La mission, qui a pour objectif de renforcer l’investissement, intervient au moment où la Jordanie œuvre à attirer les investisseurs africains, particulièrement les Tunisiens, ce qui témoigne de l’importance des opportunités offertes aux exportateurs tunisiens pour conquérir de nouveaux marchés, notamment pour les produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, a indiqué le président de la CONECT Internationale, Foued Guedich.

Cette visite est la deuxième après celle organisée il y a trois ans et qui a permis à certains investisseurs tunisiens de réaliser des projets en Jordanie, a-t-il précisé à l’agence TAP, ajoutant que la délégation comprend 12 hommes d’affaires opérant dans les industries agroalimentaires et des matériaux de construction, le secteur pharmaceutique, les services, l’énergie solaire et les énergies renouvelables.

Il a appelé dans ce cadre, à mettre en œuvre l’accord d’Agadir (mis en oeuvre en 2007 entre la Tunisie, la Jordanie, le Maroc, l’Egypte, la Palestine et le Liban) et celui de la Ligue arabe pour faciliter l’exportation des produits tunisiens, notamment l’huile d’olive. Ce produit particulièrement prisé par les importateurs jordaniens, est ensuite acheminée de Jordanie vers d’autres pays voisins, a-t-il noté.

Grâce à cette mission, les membres de la délégation tunisienne auront l’occasion de prospecter le marché jordanien et d’accéder par la même occasion au marché irakien, grâce aux rencontres programmées avec des hommes d’affaires irakiens, dont le pays est en reconstruction, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact sur les liens commerciaux bilatéraux, selon Slim Rouissi, directeur de l’exportation au sein d’une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction.