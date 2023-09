L’Association du transport aérien international (IATA) a publié les dernières données sur le fret aérien dans les marchés mondiaux pour le mois de juillet 2023, montrant une reprise des taux de croissance depuis février. La demande en juillet était seulement 0,8 % inférieure aux niveaux de l’année précédente. Cela marque une amélioration significative par rapport au mois précédent (-3,4 %).

La capacité, mesurée en tonnes de fret par kilomètre, a augmenté de 11,2 % par rapport à juillet 2022 (10,8 % pour les opérations internationales). Cette forte croissance de la capacité (29,3 % en glissement annuel) est due à la saison estivale.

Les principaux facteurs qui influencent la demande de fret aérien comprennent :

En juillet, à la fois l’indice des directeurs d’achat pour la fabrication (49,0) et l’indice des nouvelles commandes à l’exportation mondiales (46,4) étaient en deçà du seuil critique de 50, indiquant une baisse de la production manufacturière et des exportations mondiales.

Le commerce mondial a diminué pour le troisième mois consécutif en juin, chutant de 2,5 % en glissement annuel, reflétant un ralentissement de la demande et des défis économiques actuels. L’écart entre les taux de croissance annuels du fret aérien et du commerce mondial de marchandises a diminué pour atteindre -0,8 point de pourcentage en juin. Bien que la croissance du fret aérien continue de ralentir par rapport au commerce mondial, il s’agit de la plus petite différence depuis janvier 2022.

En juillet, l’indice des directeurs d’achat pour les délais de livraison des fournisseurs s’est établi à 51,9, indiquant des retards moins importants dans les chaînes d’approvisionnement. Toutes les principales économies, à l’exception de la Chine, ont enregistré des indices supérieurs à 50, avec des indices des directeurs d’achat aux États-Unis, en Europe et au Japon à 54,2, 57,7 et 50,4 respectivement.

L’inflation en juillet a été mitigée, avec une accélération de la hausse des prix à la consommation aux États-Unis pour la première fois en 13 mois, tandis que les prix à la consommation et les prix des producteurs en Chine ont diminué, suggérant la possibilité d’une contraction économique.

Willie Walsh, directeur général de l’IATA, a déclaré : “Comparé à juillet 2022, la demande de fret aérien est essentiellement stable. Étant donné que nous étions inférieurs de 3,4 % par rapport à 2022 en juin, nous considérons ces chiffres comme une amélioration significative, avec la poursuite de la tendance à la hausse de la demande qui a commencé en février. Cependant, nous devons surveiller attentivement l’évolution de cette tendance dans les mois à venir, car de nombreux moteurs clés de la demande de fret aérien, tels que les volumes du commerce et les commandes à l’exportation, restent faibles ou en baisse. Les inquiétudes concernant l’économie chinoise sont en augmentation. Dans le même temps, nous constatons des délais de livraison plus courts, ce qui est généralement un signe d’augmentation de l’activité économique. Cependant, au milieu de ces signaux contradictoires, la stimulation de la demande nous donne une raison valable d’être optimistes avec prudence.”