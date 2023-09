La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) a signé un accord d’acquisition de terrain pour la construction du Centre africain du commerce (ATC) dans la nouvelle capitale administrative de l’Égypte. Le centre abritera le siège d’Afreximbank, ainsi que d’autres installations et entités d’appui au commerce.

Le NAC-ATC est conçu pour être un complexe commercial à usage mixte moderne et futuriste emblématique à guichet unique, doté d’un large caractère et d’un attrait commercial intra-africains. Il devrait positionner l’Égypte en tant que porte d’entrée de l’Afrique pour le commerce et l’investissement.

En plus de fournir aux entreprises africaines un centre intégré d’informations commerciales, de services commerciaux, de financement du commerce et d’autres services de facilitation du commerce, le NAC-ATC réunira les écosystèmes commerciaux africains et mondiaux afin de créer un réseau puissant qui pourrait être mis à profit pour explorer les opportunités commerciales sur ces marchés.

Le NAC-ATC devrait faciliter les échanges commerciaux et les investissements de l’Égypte avec le reste de l’Afrique et aura un impact significatif sur la nouvelle capitale du pays et sur la communauté des affaires égyptienne.