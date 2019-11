Les analyses des laboratoires de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) ont révélé une réduction de la prolifération des algues toxiques au niveau du littoral de l’Ile de Kerkennah (El Attaya et El Kratine), au cours de cette semaine, de 500 000 cellules par litre à 400 cellules par litre dans l’une des stations de prise des échantillons dans les zones concernées, selon un communiqué publié jeudi 28 courant par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Dans le cadre du suivi de ce phénomène récemment constaté dans le Golfe de Gabès et dû à la multiplication d’une variété d’algues toxiques, qui font virer au rouge la couleur de la mer, le ministère de l’Agriculture souligne que les résultats des analyses des laboratoire de l’INSTM ont démontré une diminution de ce phénomène à Gabès (Ghannouch et la zone du Chott arabe) où la densité des algues toxiques a régressé de 3 000 à 2 000 cellules par litre au port de Gabès et 600 cellules par litre au chott arabe.

Ces algues toxiques provoquent une disparition des produits halieutiques et plusieurs variétés de poissons sont apparues à la surface de l’eau de mer, tels que la daurade, le loup, les sparaillons…. .

Le contrôle et le suivi de ce phénomène se poursuivront quotidiennement le long du reste des cotes du Golfe de Gabès, a précisé le département de l’Agriculture, ajoutant que ce phénomène est naturel et se multiplie dans des conditions climatiques et physiques favorables à son apparition.