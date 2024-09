Il est nécessaire de mettre en place une stratégie nationale de transition vers des ports commerciaux verts et durables, conformément aux exigences de la Stratégie de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant la réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) provenant des navires à l’horizon 2025, a affirmé jeudi, la Secrétaire Générale des Affaires de la Mer, Asma Shiri.

«L’accélération de la transition énergétique dans le secteur maritime nécessite de faire des transformations au niveau des navires pour réduire leurs émissions de gaz et d’opter pour des carburants alternatifs », a-t-elle dit lors de sa participation à à la célébration de la Journée mondiale de la Mer qui se tient cette année sur le thème « Naviguer vers l’avenir : La sécurité d’abord ».

Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de renouveler progressivement la flotte maritime nationale pour l’adapter aux nouvelles exigences internationales et éviter que les navires tunisiens ne soient empêchés d’accéder aux ports internationaux.

Shiri a indiqué que la Tunisie, à l’instar des autres pays du monde, sera soumise à une révision obligatoire en juin 2025 par l’OMI pour contrôler ses systèmes de sécurité maritime et de protection de l’environnement marin, faisant savoir que la Tunisie s’y prépare actuellement, en accélérant l’élaboration de textes juridiques pour assurer la conformité de sa législation sur la sécurité maritime aux exigences internationales et en mettant en place les mécanismes de prévention et d’intervention nécessaires ».

« La Tunisie est confrontée à plusieurs défis pour assurer une navigation maritime sûre et respectueuse de l’environnement, compte tenu de sa situation géographique en Méditerranée et de l’étendue de ses côtes à travres lesquelles transitent 98% des exportations et des importations nationales » a-t-elle fait remarquer.

La PDG de l’Office de la Marine Marchande et des Ports, Khawla Belakhdar a, de son côté, affirmé que l’Office s’est lancé dans un important projet de construction de six remorqueurs marins qui entreront en service vers la fin 2025, afin de favoriser le respect par les navires nationaux des lois internationales régissant la sécurité maritime et de réduire la pollution marine. Ces remorqueurs assisteront les navires à accoster ou à quitter les ports nationaux et effectueront des interventions en mer en cas de pollution marine, a-t-elle précisé.

Belakhdar a estimé que la célébration de la journée mondiale de la mer met l’accent sur le besoin urgent de combler les défaillances dans le domaine du transport maritime, de mettre en place des plans visant à atténuer la pollution en milieu marin et d’encourager l’investissement dans les technologies de transport marin.

La Journée mondiale de la mer est célébrée le dernier jeudi de septembre de chaque année pour souligner l’importance de la sécurité, de la sûreté et de la protection du milieu marin d’autant plus que les transports maritimes internationaux assurent environ 92 % du commerce mondial.