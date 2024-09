Le Directeur chargé de l’énergie à l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) Atef Arfa a indiqué, jeudi, que l’office a réalisé une étude de faisabilité pour la réalisation d’un projet de raccordement électrique des navires commerciaux au port de la Goulette à l’horizon 2027. L’objectif de ce projet est de contribuer à la lutte conte la pollution marine et les émissions du gaz à effet de serre des navires.

Il a précisé, lors d’une conférence tenue par l’OMMP pour célébrer la Journée mondiale de la mer, que l’étude a fait ressortir des résultats positifs pour la réalisation de ce projet, dont la réduction de 40% ou de 50% des émissions de gaz à effet de serre des navires, qui nuisent à l’environnent pendant l’accostage des bateaux dans les ports.

Il a souligné que ce projet, financé par l’Agence Française de Développement (AFD), sera réalisé dans le port de la Goulette, en tant qu’expérience pilote, en faveur des deux navires « Tanit » et « Carthage », relevant de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN). Cette expérience devrait être par la suite généralisée à tous les ports du pays.

Il a relevé à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la mer, que ce projet vise à permettre aux navires lors de leur arrivée au port d’arrêter leurs moteurs et d’utiliser le réseau électrique, pour assurer la continuité des services qu’ils rendent à leur bord, durant toute la période de leur embarcation.

Le responsable a fait savoir que l’OMPP est en train d’élaborer des études complémentaires détaillées et lancer l’appel d’offres visant à favoriser le démarrage effectif du projet.

L’OMI célèbre la journée mondiale de la mer à la fin du mois de septembre de chaque année, compte tenu de l’importance du commerce maritime qui représente 92% des échanges mondiaux.

Cette manifestation constitue une occasion importante pour sensibiliser davantage à la nécessité de lutter contre la hausse de la pollution marine et de s’orienter vers un transport maritime responsable et respectueux de l’environnement et des ports verts.

La Tunisie est engagée à respecter les réglementations internationales et les textes législatifs émanant de l’Organisation maritime internationale et les accords internationaux signés pour assurer la sécurité des équipages et des navires et l’efficacité du transport maritime, à l’instar de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer( Convention SOLAS) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).