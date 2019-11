Une Charte du tourisme durable a été signée à Hammamet, mardi 26 novembre 2019, entre le Royaume-Uni et la Tunisie en vue de faire de cette station balnéaire une des plus prisées en Tunisie, une station de tourisme durable et respectueuse de l’environnement.

La Charte porte notamment sur l’arrêt de l’utilisation des gobelets et couverts en plastique jetables dans les hôtels d’ici mars 2020 et des pailles à boire en plastique d’ici décembre 2019, l’élimination et le recyclage des déchets et l’encouragement des hôtels de la région à obtenir un certificat mondial de tourisme durable d’ici décembre 2020.

Elle prévoit également l’élaboration d’un plan de travail pour le Conseil municipal de Hammamet et le gouvernement central d’ici mars 2020, ainsi que la consolidation de l’économie locale en offrant aux artisans locaux et régionaux d’avantage d’opportunité pour exposer et vendre leurs marchandises aux touristes outre la promotion de la gastronomie locale dans les restaurants et les hôtels d’ici mars 2020.

Ce document devrait conduire à une industrie touristique plus durable et respectueuse de l’environnement en Tunisie, conformément aux attentes des touristes en générale et de la clientèle Britannique en particulier, pour qui Hammamet constitue une destination de choix en Tunisie.

Ont procédé à la signature de cette Charte le maire de Hammamet, le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien, l’ambassadrice du Royaume-Uni à Tunis, Louise de Sousa, la responsable du département des destinations et du développement durable au sein de l’Association des agences de voyage britannique (ABTA), les représentants de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie.

L’adoption de cette charte constitue un point de départ pour le lancement de tout un programme de coopération avec l’ambassade britannique en Tunisie faisant remarquer que des programmes de coopération semblables sont en cours pour la protection des forêts et des paysages naturels ainsi que pour la préservation du patrimoine de la région.

Louise de Sousa a affirmé que cette charte permet de consacrer les attributs du tourisme durable en Tunisie, lequel constitue un facteur d’attraction pour les touristes britannique désirant visiter la Tunisie.

Elle a souligné l’intérêt toujours grandissant des touristes pour la destination tunisiennes notant que la faillite de l’agence Thomas Cook ne doit pas décourager les tours opérateurs tunisiens à travailler sur le marché britannique.

D’après un communiqué de l’ambassade britannique à Tunis qui cite le Fonds mondial pour la nature (WWF), près de 600 000 tonnes de plastique sont déversées chaque année dans la mer Méditerranée, ce qui coûte 20 millions de dollars (environ 57 millions de dinars) à l’économie tunisienne en raison de l’impact sur le tourisme, la pêche et la navigation.