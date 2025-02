Épilogue d’un projet stratégique pour le tourisme tunisien : “Tounes Wijhetouna” (2019-2025) annoncé lors d’une journée récapitulative mercredi 29 janvier à Tunis en présence de Sofiene Tekaya, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Helmi Hassine, DG de l’ONTT, Giuseppe Perrone, et Elisabeth Wolbers, respectivement Ambassadeur de l’Union européenne et ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Tunisie. “Tounes Wijhetouna” entre dans le cadre du projet « Promotion du tourisme durable » conçu et mis en œuvre par le ministère du Tourisme.

Promouvoir un tourisme durable est essentiel pour assurer la pérennisation de l’industrie touristique, les produits écotouristiques encourageant des pratiques touristiques responsables et respectueuses de l’écosystème.

L’approche est axée sur la découverte et l’appréciation des environnements naturels et des cultures locales, les produits touristiques durables respectent l’environnement, s’adaptent aux cadres socioculturels et sont socialement responsables.

C’est ce qui explique l’engouement de l’État tunisien pour “Tounes Wijhetouna” et ce qu’a exprimé le ministre du Tourisme dans son discours d’ouverture mercredi 29 janvier. Après avoir cité les réalisations du projet, Sofiene Tekaya a parlé de la stratégie adoptée par l’État tunisien pour le développement du tourisme et dont les maitres mots sont l’amélioration de la qualité des produits et la diversification de l’offre touristique.

Le ministre a insisté sur l’engagement de l’État tunisien dans le renforcement des programmes de formation qui répondent davantage aux demandes des professionnels, le développement de stratégies de communication et de promotion adéquates, l’appui à la transition numérique pour répondre aux besoins des touristes où qu’ils soient dans le monde et l’encouragement des start-ups dans ce domaine ainsi que le développement du transport aérien, principalement dans les marchés à fort potentiel.

“Nos efforts doivent être unis pour parvenir à une croissance durable du secteur touristique en mettant l’accent sur l’exploitation des richesses humaines, naturelles, culturelles et historiques de notre pays.” (Sofiene Tekaya, ministre du Tourisme et de l’Artisanat)

Pour relever ces défis qui nécessitent du temps et des ressources financières importantes, le ministre a appelé à développer les synergies entre les acteurs privés et publics pour encourager la création de produits touristiques innovants et durables : “Nos efforts doivent être unis pour parvenir à une croissance durable du secteur touristique en mettant l’accent sur l’exploitation des richesses humaines, naturelles, culturelles et historiques de notre pays”.

Renforcement des capacités et soutien aux acteurs Locaux

Pour ce, assure M. Tekaya, il est important de promouvoir le tourisme durable et alternatif, en intégrant de nouveaux produits et circuits tels que la route de l’UNESCO, les sentiers de randonnée, la route du cinéma et la route culinaire, qui répondent aux attentes des touristes en quête d’authenticité et d’aventure.

Il faut aussi œuvrer pour le renforcement des capacités des acteurs locaux : par la formation, la qualification et le soutien logistique, permettant à de nombreux entrepreneurs locaux d’améliorer leurs conditions professionnelles et de créer de nouveaux emplois.

L’État tunisien s’implique de plus en plus dans l’intégration des secteurs et des régions en impliquant différents ministères, régions, associations locales et prestataires de services touristiques soit un modèle de coopération dédié pour construire un écosystème touristique solide et durable.

“Le tourisme durable peut transformer nos régions et nos vies.” (Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Tunisie)

Tout comme pour la promotion de l’investissement dans le tourisme durable et le développement des activités des unités de gestion des destinations touristiques, des politiques ont été mises en place pour favoriser la gestion optimale et durable des ressources naturelles et culturelles.

Le ministre a affirmé être prédisposé à coordonner avec les différents ministères et à appuyer les opérateurs de mise en œuvre, impliqués dans le programme du tourisme durable.

Il a affirmé être prêt à œuvrer aux réformes des cadres administratif et réglementaire pour des modèles économiques respectueux des communautés locales et de l’environnement. Le but ultime des stratégies entreprises est la mise en place d’un moteur de développement équilibré et permanent.

“Le tourisme en tant que levier important pour un développement inclusif et durable” une idée reprise dans les discours aussi bien de l’ambassadeur de la CEE que de celle de l’Allemagne fédérale qui a déclaré : “Le tourisme durable peut transformer nos régions et nos vies”.

“Le tourisme en tant que levier important pour un développement inclusif et durable.” (Ambassadeur de la CEE)

L’initiative prise par le ministère du tourisme et soutenue par le BMZ et l’UE pour un budget de 17,5 millions € avec une contribution de la BMZ de 5,5 millions € et de l’UE de 12 millions € vise un tourisme plus inclusif, durable et générateur d’emplois pour les jeunes et les femmes.

Le décollage réussi, il s’agit aujourd’hui de maintenir le rythme et de le renforcer afin de transformer l’expérience touristique traditionnelle, axée sur le plaisir, en une expérience éducative axée sur la durabilité.

A terme, on s’attend à la création d’entreprises touristiques imprégnées des pratiques durables et intégrées dans le tissu économique local en collaborant avec divers acteurs de la région.

L’expérience de “Tounes Wijhetouna” a montré que les partenariats entre les différentes parties prenantes locales peuvent réussir et a permis de mettre en valeur des richesses naturelles patrimoniales et culturelles inconnues de nombre de sites en Tunisie et de renforcer leur attrait en tant que destinations durables pour les touristes sensibles aux questions environnementales. Elle a prouvé que des produits tels que l’’écotourisme, le tourisme culturel et les produits de terroir peuvent intéresser des touristes curieux de découvrir l’autre sans artifice et sans fioriture.

Le décor a été planté, les fondations édifiées, entrepreneurs, artisans et acteurs locaux, privés et publics vont devoir maintenant construire, améliorer, optimiser et séduire les esprits par un tourisme vrai, authentique, un tourisme qui parle aux émotions et touche les cœurs.

Amel Belhadj Ali