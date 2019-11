La faillite du groupe touristique britannique Thomas Cook, avec des conséquences financières lourdes pour certains hôteliers tunisiens, a suscité l’intérêt de plusieurs tours opérateurs mondiaux, lesquels ont exprimé leur volonté de programmer la destination Tunisienne, a indiqué le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Dans une déclaration à la presse, lors du lancement, mercredi 6 novembre, du projet de restauration de l’amphithéâtre d’El Jem, Trabelsi a précisé que la visite qu’il a effectuée cette semaine à Londres lui a permis de prendre connaissance des intérêts des compagnies aériennes qui ont planifié des vols au niveau des aéroports d’Enfidha et de Djerba.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de cibler de nouveaux marchés porteurs, tels que les marchés coréen et japonais ainsi que ceux des pays asiatiques, tout en renforçant les marchés traditionnels.

Il a fait remarquer que les procédures judiciaires lancées par les hôteliers tunisiens ayant subi des dégâts suite à la faillite du tour opérateur Thomas Cook, se poursuivent, soulignant que plusieurs compagnies internationales œuvrent à acquérir des parts du capital du tour opérateur Thomas Cook.

S’agissant des sites archéologiques, le ministre estime que l’absence d’entretien a entravé la promotion du tourisme culturel, ce qui nécessite d’après lui, davantage de coopération entre les ministères concernés en matière de programmation de travaux de maintenance, notamment, après la période des festivals d’été.

Il a également mis l’accent sur l’importance de fournir des services et des conditions favorables à la promotion de ces monuments, comme les restaurants, les cafés et les parcours aménagés dans l’objectif d’attirer les touristes et renforcer les emplois.

La Tunisie œuvre avec plusieurs pays, tels que la France et les Etats Unis d’Amérique (USA), à concrétiser ces idées dans plusieurs régions et sites archéologiques aux fins d’assurer une activité touristique durable tout au long de l’année et de bien se positionner sur la carte touristique mondiale, a-t-il souligné.

Le tour opérateur Thomas Cook qui avait annoncé fin septembre 2019 sa faillite, s’est trouvé dans l’impossibilité d’assurer le retour de dizaines de milliers des voyageurs à partir de plusieurs destinations dans le monde, et dans l’obligation de licencier 22 mille agents travaillant dans ses différentes agences dans le monde.

Selon la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), 40 hôtels tunisiens opérant avec ce tour opérateur ont perdu environ 60 millions de dinars.