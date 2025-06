Deux bateaux de croisière ont accosté ce jeudi matin au port de La Goulette (banlieue nord de la capitale), transportant près de 9500 touristes de différentes nationalités, principalement européennes, américaines et asiatiques, dans le cadre des croisières régulières vers la destination Tunisie.

Selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, les touristes ont visité plusieurs sites archéologiques et zones touristiques comme le musée national du Bardo, la banlieue de Sidi Bou Saïd et la médina de Tunis.

Dans le cadre de cette visite, ils ont découvert la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de la Tunisie, ainsi que l’originalité et la créativité de l’artisanat tunisien.

D’après le communiqué, ces visites ont également contribué à dynamiser l’économie locale (transport touristique, artisanat, guides touristiques et autres services).

“La Tunisie continuera d’accueillir de nouveaux groupes de croisiéristes et ce, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à renforcer la contribution du secteur touristique à l’économie nationale, à diversifier l’offre touristique et à attirer des touristes à forte capacité de dépense”, lit-on de même source.