La deuxième édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie se tient les 5, 6 et 7 décembre 2019 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Organisé par la société international Fairs et Exhibitions Tunisia “IFE Tunisia”, ce Salon sera haut en couleurs, saveurs et senteurs. Il se veut un hymne à la créativité et à la passion d’une profession qui fait une franche percée en Tunisie depuis quelques années.

Prendra part à ce salon, confiseurs, glaciers, boulangers, importateurs et fournisseurs d’ingrédients et de matériels, tout comme les professionnels des jus et des boissons, mais aussi les écoles et instituts spécialisés en pâtisserie. Ils proposeront aux visiteurs des produits à des prix préférentiels.

En marge de ce salon, des ateliers d’apprentissage et de réalisation de recettes chocolatées, activités dédiées aux juniors seront programmés.

Un concours ouvert aux professionnels et aux amateurs pour la confection de la meilleure pièce artistique en chocolat sera organisé. La première édition (2018) du salon du Chocolat et de la Pâtisserie a accueilli 10 mille visiteurs.