La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, a décidé de mettre à l’honneur la gamme X durant tout le mois de novembre.

A noter cependant au passage que cette offre est valable jusqu’au 15 décembre dans la limite du stock disponible.

La gamme X à l’honneur

Il y a forcément un modèle BMW X qui conviendra pour profiter de chaque instant de la vie. En plus de la BMW X1 restylée qui crée l’événement, on trouve la BMW X2, le modèle idéal pour tous ceux qui empruntent volontiers les nouvelles voies et apprécient une dynamique agile, une tenue de route ultra-précise.

Quant à la BMW X3, qui a fondé le segment du Sports Activity Vehicle, la nouvelle génération stimule une nouvelle fois l’esprit d’innovation dans son segment et porte le plaisir de conduire à de nouveaux sommets. Avec sa dynamique de conduite, ses lignes résolument sportives, son intérieur raffiné et ses systèmes d’aide à la conduite, la BMW X4 dégage une impression de puissance et affirme sa forte personnalité.

La nouvelle BMW X1, plus attractive que jamais

Avec ce restylage, la BMW X1 renforce son attractivité. Design revisité, polyvalence accrue et équipements à la pointe de la technologie : le SAV (Sports Activity Vehicle) compact ne manque pas d’atouts. Sous le capot, les moteurs BMW TwinPower Turbo trois et quatre cylindres, allient puissance et efficience.

Avec son avant et son arrière revisités, la nouvelle X1 impose son nouveau design. La BMW X1 finition kit M se distingue par son allure résolument athlétique avec sa suspension DirectDrive. La finition en Shadow Line est marquée par ses équipements spécifiques. La BMW X1 est également disponible en finition X-line.

Dans l’habitacle, l’écran de contrôle joue les vedettes, ce dernier peut être commandé via le contrôleur BMW iDrive, par commande vocale ou par commande tactile.

La BMW X1 est disponible en Tunisie avec un afficheur tactile de 8,8 pouces. Un nouvel écran tactile de 10,25 pouces est disponible sur commande avec possibilité de rajouter le système de navigation en option.

La nouvelle BMW X 1 est proposée en trois versions :

La finition Business line à partir de 175 600 DT TTC, La finition X_line à partir de 185 200 DT TTC, La finition Kit M à partir de 188 700 DT TTC.

Week-end portes ouvertes le 23 & 24 novembre 2019

Les clients et prospects pourront découvrir l’ensemble des véhicules BMW notamment la gamme X totalement renouvelée et son fleuron le X1 restylé au showroom Ben Jemâa Motors à la charguia 2.

Des avantages exclusifs[i] sur une sélection de modèles vous y attendent ainsi que chez son agent agrée Baccouche Automobile Sousse dans un cadre décontracté et loin du stress de la semaine.

BEN JEMAA MOTORS

Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, se distingue par une expertise relative aux normes et aux exigences du BMW Group. La Société offre pour chacune de ses marques :