Le projet ” Med-EcoSuRe” portant sur la rénovation énergétique des bâtiments universitaires méditerranéens sera lancé le 23 novembre 2019 à Tunis à l’initiative du Centre méditerranéen des énergies renouvelables (MEDREC).

S’inscrivant dans le cadre de la coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen, ce projet est financé à hauteur de 2,9 millions d’euros dont 2,6 millions d’euros en tant que don de l’Union européenne avec une contribution de tous les partenaires (Université de Tunis El Manar, Université de Florence et l’Agence napolitaine pour l’énergie et l’environnement…) à hauteur de 0,3 million d’euros.

Ce projet qui a débuté le 1er septembre 2019 et s’étend sur trois ans, a pour principal objectif de proposer et de mettre en œuvre des solutions pour la rénovation des bâtiments universitaires méditerranéens.

Il s’agit de prendre des mesures d’efficacité énergétique et utiliser les énergies renouvelables, sur la base d’une approche collaborative entre les acteurs clés impliqués dans le domaine, sous la forme d’un “laboratoire vivant” afin d’éclairer et de soutenir les décideurs dans l’adoption et la diffusion des résultats dans le futur.

Parmi les résultats attendus du projet MEDREC, figurent le développement d’un outil d’aide à la décision portant sur les aspects juridiques et incitatifs, la préparation d’un guide opérationnel pour la mise en œuvre des techniques à adopter pour la rénovation de l’enveloppe des bâtiments et la préparation d’un plan stratégique pour la rénovation des bâtiments universitaires méditerranéens.

Le projet prévoit de mettre en œuvre neuf projets pilotes de rénovation de bâtiments universitaires en Tunisie, en Palestine et en Italie.