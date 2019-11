La Tunisie et le Canada ont signé, mercredi 20 novembre 2019 à Tunis, la convention-cadre du projet Education pour l’Emploi ou “EPE Tunisie Al-Najah” visant à renforcer l’employabilité des diplômés des instituts supérieurs des études technologiques en Tunisie moyennant un financement de 12 millions de DT.

La convention a été signée par le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, et l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau, lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère.

Ce projet, dont le déploiement se fera sur quatre ans (2019 – 2023), est mis en œuvre dans six régions tunisiennes. Il prévoit notamment des parcours de formation co-construits au Kef et à Kébili dans l’écotourisme, à Sidi Bouzid dans l’agroalimentaire, à Béja dans la maintenance des machines agricoles, et à Tozeur et Médenine dans l’énergie renouvelable.

Son objectif est l’autonomisation économique des jeunes dans ces régions et notamment des femmes.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’est entretenu, à cette occasion, avec le nouvel ambassadeur canadien au sujet de la nouvelle dynamique qui caractérise la coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’employabilité et de l’entrepreneuriat étudiant.