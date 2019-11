Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous, et le président de l’association Enactus Tunisie, Abdelaziz Darghouth, ont signé, hier vendredi, une convention qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat auprès des étudiants.

Cette convention prévoit notamment la formation des tuteurs académiques des clubs Enactus en pédagogie entrepreneuriale, l’échange d’informations et d’expertise, l’organisation conjointe d’événements et la coordination entre l’association et les centres de carrière et de certification des compétences 4C.

Les deux parties de cette convention ont examiné, lors d’une rencontre tenue à cette occasion, les moyens d’approfondir la coopération entre les acteurs universitaires et Enactus Tunisie. En outre, ils ont convenus d’impliquer les structures de recherche (Centres, Laboratoires, Unités) et les technopoles dans l’identification de projets innovants pour les clubs d’étudiants Enactus.

Durant cette rencontre, plusieurs pistes ont été évoquées dont la contribution des clubs d’étudiants Enactus à la valorisation des résultats des recherches et la co-construction de parcours académiques en entreprenariat social notamment au niveau du master professionnel.

Il convient de rappeler qu’Enactus est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif, créée en 1975. Il s’agit d’une communauté composée d’étudiants, d’universitaires et de chefs d’entreprises qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer le niveau et la qualité de vie des personnes dans le besoin.

Enactus Tunisie organise, chaque année, une compétition nationale interuniversitaire. Ainsi, chaque établissement universitaire, affilié à Enactus Tunisie, expose les projets de ses étudiants devant les directeurs exécutifs des grandes entreprises internationales, dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui aura réalisé le projet le plus impactant sur la population cible, en se basant sur plusieurs critères dont le critère socio-économique, la durabilité du projet et la déontologie.

A l’issue de la compétition nationale, une seule équipe est déclarée championne nationale et représentera la Tunisie à l’ ENACTUS WORLD CUP qui regroupe plus de 36 pays.