Le rideau est tombé sur la 13ème édition de la Enactus Tunisia National Exposition 2022, qui s’est déroulée les 29 et 30 juin 2022 à Tunis avec le soutien de la Fondation allemande, Konrad Adenauer Stiftung.

A l’issue de la finale, les membres du jury ont choisi l’équipe de l’Enactus ISI comme champion national de cette édition, ce qui lui a ouvert la porte pour représenter la Tunisie lors de la Enactus World Cup qui se déroulera du 30 octobre au 2 novembre à Porto Rico.

C’est sous le thème « PASSION ON PURPOSE » que s’est tenue la 13ème édition de la Compétition Nationale d’Enactus Tunisia organisée par Enactus Tunisia avec le concours de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. Ce rendez-vous annuel s’est tenu les 29 et 30 juin 2022 à l’hôtel Laico Tunis et a regroupé plus de 800 personnes comprenant étudiants, business leaders et autres enseignants universitaires.

Durant toute l’année, 3 700 étudiants des équipes de 83 établissements d’enseignement supérieur publics et privés, affiliés à Enactus Tunisia (écoles de commerce, de gestion, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part à l’aventure et développé des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins, à l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations unies.

Parmi ces 83 équipes, 10 se sont qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de 100 professionnels du monde de l’entreprise.

Les équipes ont présenté leurs projets suivant 2 étapes : demi-finale (60 jurys) puis la finale (30 jurys).

Le lancement de la compétition était le 29 juin (dans l’après-midi), avec notamment l’inauguration officielle de la « Enactus Tunisia Project Exhibition » qui a accueilli 15 projets créés et développés au sein des équipes Enactus en Tunisia et le tirage au sort des équipes et le Pool Espoir challenge qui a enregistré la participation de 10 équipes dont les projets sont restés à l’étape de l’idée ou du prototypage.

La matinée du 30 juin a été dédiée à la demi-finale de la compétition, ou les équipes ont présenté pour une première fois leurs projets devant un jury. A l’issue de cette étape, 3 équipes ont été qualifiées à la finale : Enactus ESSECT, Enactus IHEC Carthage et Enactus ISI et ont eu la chance de showcaser leurs projets lors de la finale qui s’est déroulée l’après-midi.

Comme chaque année, plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, entre autres Moncef BOUKTHIR, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; Kamel DEGUICHE, ministre de la Jeunesse et des Sports ; Georg FELSHEIM, chef de mission, ambassade d’Allemagne en Tunisie ; Kamel HABBACHI, directeur général adjoint ; Sabri BELKAHIA, vice-président Senior Relationship Manager, Citi Bank Tunisia ; Ahmed NOUISSER, Co-Founder ICOMPASS ; Alaaeddine JRAD, Ezzedine CHERIF & Adam ABDELMOULA, Co-founders Split ; Shaima BHIRI, Founder de SHA ; Imen NEFZI, Project Manager à la Konrad-Adenauer-Stiftung et la participation exceptionnelle de Dhafer EL ABIDINE, acteur et réalisateur.

Résultats de la compétition Nationale 2022

Champion National : Enactus ISI, qui représentera Enactus Tunisia à la Enactus World Cup 2022 à Porto Ricco

Vice-champion : Enactus IHEC Carthage

3ème place : Enactus ESSECT

Champion Pool Espoir Challenge : Enactus INSAT

Team Leader Of the Year: Asma Kennou, Enactus ISI

Faculty Advisor Of The Year: Karim Ergaieg, Enactus INAT

Innovation Award: Enactus IHEC Carthage

Environnent Award: Enactus Université Centrale

Passion On Purpose Award: Enactus ISET Zaghouan.

Best Project Photo of the Year Award: Enactus INSAT

Alumni Award: Yasmine Touil, Enactus Esprit ISI

Alumni Award: Mohamed Bou Maiza, Enactus Esprit ICT.

A propos d’Enactus :

Enactus (Entrepreneurship, Action, Us) est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs et dirigeants d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable. En mars 2016, Enactus Tunisie est créée en tant qu’association indépendante de droit tunisien.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par les étudiants lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de renforcer les capacités des personnes et de leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie et ce, d’une manière durable sur les plans économique, social et environnemental.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur :

Facebook : https://www.facebook.com/EnactusTunisie

Site Web : https://enactus.org.tn/