Enactus Tunisia, l’organisation d’entrepreneuriat social qui mobilise des étudiants, des enseignants universitaires et des business leaders, afin d’utiliser la force positive de l’entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif, s’apprête à organiser, avec le précieux concours de la Konrad Adenauer Stiftung, la 13ème édition de sa National Exposition les 29 et 30 juin 2022.

Ce rendez-vous annuel réunira plus de 1200 jeunes étudiants, 200 business leaders et cadres dirigeants, des personnalités politiques, diplomatiques et culturelles.

Durant toute l’année, environ 3600 étudiants représentant 83 établissements publics et privés de l’enseignement supérieur, affiliés à Enactus Tunisia, écoles d’ingénieurs, de commerce, de gestion, de comptabilité, de santé et des centres de formation professionnelle ont pris part à l’aventure et développé des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays.

Une vingtaine de projets, qui ont un impact et qui répondent en intégralité aux critères de sélection ont été qualifiées pour participer à cette grande kermesse d’entrepreneuriat social et exposer leurs projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise.

Les membres du jury auront pour principale mission de désigner le champion national de cette édition qui aura l’honneur de représenter la Tunisie lors de la Enactus World Cup qui se déroulera du 30 octobre au 2 novembre à Porto Rico.

Enactus Tunisia est, rappelons-le, affiliée au réseau mondial d’Enactus qui compte 36 pays.

Il est à signaler que cette édition verra la participation de l’acteur et réalisateur Dhafer El Abidine qui viendra spécialement partager son expérience avec les jeunes participants.