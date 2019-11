Le représentant de l’entreprise Novo Nordisk spécialisée dans les traitements contre le diabète, Souheil Hedfi a mis en garde, jeudi, contre l’augmentation du nombre des diabétiques en Tunisie, soulignant que les dernières statistiques indiquent que ce pourcentage pourrait atteindre 27% en 2027.

S’exprimant lors d’une journée de sensibilisation organisée à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis sous le signe “Le diabète : Protégez votre famille”, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année, Hedfi a mis l’accent sur l’importance de sensibiliser la famille à la nécessité de suivre un régime alimentaire sain.

Il a, également, souligné la nécessité d’assurer aux patients un accompagnement psychologique et une éducation thérapeutique, d’autant plus, a-t-il dit, que 20% des Tunisiens âgés de 25 à 75 ans souffrent de diabète.

Selon l’orateur, le diabète est favorisé par plusieurs facteurs dont, notamment, les habitudes alimentaires, le changement du comportement alimentaire et le manque d’exercice physique et d’un suivi médical, outre l’absence de contrôle sur certains aliments transformés (teneur en sucre, sel et matières grasses).

Hedfi a fait savoir que Novo Nordisk a sponsorisé au cours du mois de novembre 2019 dix associations nationales qui vont sensibiliser les citoyens aux complications liées au diabète qui peut entraîner l’apparition de plusieurs maladies chroniques telles que les maladies rénales.

Pour sa part, Ghaya Barouni, responsable au sein de l’association tunisienne des étudiants en médecine a mis l’accent sur l’importance du rôle des médias dans la sensibilisation des citoyens aux conséquences néfastes du diabète sur la santé et dans la lutte contre les conceptions socioculturelles erronées à propos de cette maladie selon lesquelles le diabète ne touche pas les personnes âgées de moins de 18 ans par exemple.

Elle a fait savoir qu’une compétition sportive aura lieu le 17 novembre 2019 au centre urbain nord pour sensibiliser les citoyens aux bienfaits du sport sur la santé.