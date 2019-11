Une délégation tunisienne conduite par le ministre du Commerce, Omar Bahi participe à la 2ème édition de la Foire Internationale des Importations de Chine “China International Import Expo” l’une des manifestations internationales incontournables en matière d’importations, qui vient de démarrer au centre National des Expositions de Shanghai pour se poursuivre jusqu’au 10 Novembre courant.

L’objectif de cette manifestation est de consolider les relations commerciales Tuniso-chinoises ainsi que de promouvoir les produits agroalimentaires sur ce marché à fort potentiel, indique le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) dans un communiqué publié mercredi.

Lors de cette foire, les entreprises tunisiennes participantes pourront prendre part à des rencontres professionnelles organisées par la Banque de Chine (Bank of China).

Des séances de dégustation seront assurées par le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC) qui animera tout au long de la Foire, un espace dédié à la promotion de l’huile d’olive et des produits agroalimentaires tunisiens.

Un autre espace d’exposition de 136 m2 animé par l’Office Nationale du Tourisme Tunisien NTT a été mis en place afin de promouvoir le tourisme tunisien et les opportunités d’investissement en Tunisie.

Environ 150 000 acheteurs professionnels représentant plus de 120 pays et 5000 exposants ont pris part à la 1ère édition du China International Import Expo (CIIE) qui a attiré plus de 400.000 personnes.