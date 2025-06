Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani a reçu, mardi, une délégation de l’entreprise chinoise “Zy CRO”, spécialisée dans les médicaments biologiques et la recherche clinique, en présence de l’expert tunisien en pharmacologie oncologique, Moez Ben Ali, et d’un certain nombre des cadres du ministère.

La réunion a porté notamment sur la mise en place par la société chinoise d’une unité de fabrication de médicaments biologiques et d’équipements médicaux en Tunisie, projet pilote pour desservir les marchés de l’Afrique et du Moyen-Orient, lit-on dans un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a mis l’accent sur l’engagement de la Tunisie à soutenir ce type d’initiatives stratégiques, essentielles au transfert de technologie et au renforcement de la souveraineté sanitaire nationale.

Ce projet tuniso-chinois de fabrication de médicaments biologiques pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l’industrie pharmaceutique locale. Il favoriserait aussi la création d’emplois et le développement de la recherche médicale en Tunisie.