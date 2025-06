L’équipe technique et administrative de l’entreprise chinoise chargée de la réalisation de la deuxième et principale tranche du nouveau pont de Bizerte s’est engagée à parachever l’ensemble des fondations profondes des piliers principaux du pont d’ici la fin de l’année 2025.

Cette annonce a été faite lors de la visite de travail effectuée, mardi, par l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, sous la supervision du gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, sur les chantiers situés dans les délégations de Bizerte-Sud, Zarzouna et Menzel Jemil.

Ont pris part à cette visite, la cheffe de l’unité de gestion par objectifs en charge du projet, Lilia Sifaoui, et le directeur général de la filiale tunisienne du groupe chinois Sichuan (Sichuan Road and Bridge Group- SRBG) chargé de l’exécution, Yu Yeqiang.

À l’issue d’une réunion de travail au siège du gouvernorat, l’ambassadeur, le gouverneur et les responsables présentes ont rendu visite aux sites des travaux techniques et logistiques en cours sur les rives des délégations de Bizerte-Sud et de Menzel Jemil.

Les deux parties ont convenu du parachèvement des fondations profondes du pont sur la terre ferme d’ici le mois de juillet prochain, en parallèle avec l’avancement des travaux de construction des ponts provisoires nécessaires aux travaux maritimes.

Les travaux préparatoires du projet ont également été finalisés, incluant l’installation complète du chantier, les travaux topographiques et géotechniques.

Pour rappel, le coût initial du projet du nouveau pont de Bizerte est estimé à 761 millions de dinars. Ce projet structurant fait l’objet d’un suivi régulier à travers des réunions sectorielles au siège du gouvernorat, en plus des suivis de terrain par les différentes autorités locales, régionales et nationales concernées.

Le pont est techniquement divisé en trois sections, pour une longueur totale dépassant les 9 km.

Les première et troisième tranches sont réalisées par des entreprises tunisiennes, avec un taux d’avancement avoisinant les 65% selon l’unité de gestion par objectifs.

La deuxième tranche, la plus importante, est assurée par le groupe chinois Sichuan pour un coût estimé à 610 millions de dinars. Elle concerne le pont principal, d’une longueur de 2,1 km, situé au-dessus du canal de Bizerte.

Il s’agit d’un pont métallique à double voie, recouvert de béton armé, composé de 19 travées et s’élevant à environ 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, permettant le passage de tous types de navires.

Ce pont vise à renforcer les activités portuaires d’import-export, et devrait être prêt selon les termes du contrat d’ici le troisième trimestre de 2027.