La Cité des sciences à Tunis, le Palais des Sciences de Monastir et le Village des sciences de Tataouine abritent la troisième édition de la Fête de la Science qui a lieu les 30 et 31 octobre 2019, annonce le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué publié mardi 29 courant.

Ils ouvriront ainsi leurs portes au public gratuitement pendant les deux journées, précise le département de l’Enseignement supérieur.

Organisée par la Direction générale de la recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur, cette manifestation vise à sensibiliser le grand public à la culture scientifique, la valorisation des recherches de la communauté scientifique, la stimulation chez les jeunes de leur curiosité pour la Science et de leur intérêt à l’égard des carrières scientifiques, la découverte des métiers issus de la recherche, le partage du savoir et les échanges entre les chercheurs et les citoyens dans une ambiance festive.

