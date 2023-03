Les étudiants malaisiens et tunisiens sont les plus susceptibles d’obtenir leur diplôme dans un domaine STEM, selon les données de l’UNESCO, tandis que l’Europe occidentale et les États-Unis ont moins de diplômés STEM.

En 2022, les étudiants de l’enseignement supérieur en Malaisie et en Tunisie sont parmi les plus susceptibles d’obtenir un diplôme dans un domaine STEM – pour Science, Technology, Engineering et Mathematics-, avec entre 43,5% et près de 38% des étudiants recevant un diplôme respectif, sur tous les pays où des données récentes étaient disponibles.

Ainsi, la Malaisie et la Tunisie dépassent de loin des pays comme le Brésil, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, et même l’Allemagne. Ceci expliquerait donc que des profils tunisiens en la matière soient bien recherchés dans beaucoup de pays européens notamment.

STEM est l’abréviation des termes anglais Science, Technology, Engineering et Mathematics. Il s’agit précisément des éléments qui caractérisent la société aujourd’hui. Voilà pourquoi le besoin de personnes ayant des profils techniques ou scientifiques, en l’occurrence des profils STEM, est fort élevé.