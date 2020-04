Le professeur Luc Montagnier doit être dans tous ses états, ainsi que certains médias américains es. Car l’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne, mardi 21 avril 2020, que “selon tous les éléments disponibles, le nouveau coronavirus est d’origine animale et il ne s’agit pas d’une manipulation de laboratoire”.

Et l’organisme onusien de préciser par la voix d’un de ses porte-paroles : Toutes les preuves disponibles suggèrent que le virus a une origine animale et qu’il n’est pas le résultat d’une construction ou d’une manipulation dans un laboratoire ou ailleurs. Il est probable que le virus est d’origine animale”, rapporte ouest-france.fr.

La lême source rappelle que des médias américains ont récemment rapporté que “le laboratoire P4 de l’Institut de virologie de Wuhan – fruit d’un accord conclu en 2004 entre Paris et Pékin sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses – pourrait être à l’origine de l’émergence du nouveau coronavirus apparu en décembre dernier dans cette ville du centre de la Chine et à l’origine d’une flambée épidémique qui concerne désormais plus de 200 pays à travers le monde”.

Maintenant, est-ce que cette “mise au point” va calmer le débat? Il faut en douter, tant certains affichent des certitudes sur le fait que cette pandémie est arrivée suite à un accident. Mais il ne faudrait surtout pas que le prix Nobel français (Luc Montagnier) ait raison cette fois-ci encore comme dans les années 80, lorsqu’il a découvert le VIH (SIDA).