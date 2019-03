Les travaux de la première conférence annuelle de la Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture sur le thème “la culture de la paix et la consolidation du développement durable” ont démarré, vendredi 29 mars à Tunis, avec la participation de représentants de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

A cette occasion, le secrétaire général de la Commission nationale, Mohamed Bouhlel, a souligné l’importance de cette conférence dans le renforcement d’un partenariat entre la commission et ces organisations,qui tiennent leur première réunion, appelant à davantage de coordination et d’échange dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.

Le représentant de l’ISESCO, Ali Akadim, a fait savoir que cette rencontre permettra de déployer davantage d’efforts et d’atteindre plusieurs objectifs dont notamment la lutte contre la pauvreté et la corruption et le développement de l’éducation, soulignant la nécessité d’intensifier les efforts de coordination entre les gouvernements, la société civile et les organisations internationales spécialisées.

Quant au représentant de l’ALECSO, Amine Dahmani, il a souligné l’attachement de son organisation à instaurer la culture de la paix et à promouvoir le développement durable, à travers les écoles et les organisations de la société civile, indiquant que le budget alloué à cette activité sera revu à la hausse.

Créée en 2012, la Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture œuvre à faire connaitre et à promouvoir les objectifs de l’UNESCO, l’ISESCO et l’UNESCO et le suivi de leurs activités sur le plan national.